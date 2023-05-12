Китайский метод выращивания томатов: двойной урожай с каждого куста

Китайские фермеры выращивают рассаду в течение месяца. После этого сеянцы подрезают у поверхности грунта и пересаживают в маленькие емкости.
Затем рассаду оставляют в теплом месте с хорошим освещением, ухаживают за ней так же, как обычно.
После пересадки на кустах томатов развивается сразу два стебля, поэтому и урожай получается двойным.
Правда, плоды могут оказаться менее сочными, чем обычно. Чтобы этого не произошло, верхние кисти нужно удалить.
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