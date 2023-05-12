Агрономы назвали ошибку многих дачников при высаживании лука в открытый грунт

Посадка растения возможна только после установления теплой погоды и достаточного прогрева почвы.
Сеять лук можно в конце апреля или начале мая, но при условии, что температура воздуха не падает ниже 10 градусов.
Луку требуется хорошо освещенное место, грядку необходимо предварительно перекопать и удобрить компостом или навозом.
Не следует забывать и о правилах севооборота: лук нельзя сажать на одном и том же месте несколько лет подряд.
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