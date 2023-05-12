Ученые Института SETI создали лабораторию на подводном дроне для исследования океанов на других планетах

00:31 2023-05-12

Ученые из Института SETI создали подводный дрон с лабораторией для исследования океанов на других планетах.

Система получила название InVADER, ее установили на автономную подводную платформу Hercules.

Создатели дрона утверждают, что он сможет идентифицировать минералы на дне океанов и составить каталоги живых организмов.

Ученые отмечают, что теперь океанографам не придется неделями ждать, пока в лаборатории исследуют собранные ими образцы.

Предполагается, что технологию можно будет использовать для изучения водных миров в Солнечной системе. 

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