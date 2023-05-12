Ученые Института SETI создали лабораторию на подводном дроне для исследования океанов на других планетах

Система получила название InVADER, ее установили на автономную подводную платформу Hercules.

Создатели дрона утверждают, что он сможет идентифицировать минералы на дне океанов и составить каталоги живых организмов.

Ученые отмечают, что теперь океанографам не придется неделями ждать, пока в лаборатории исследуют собранные ими образцы.

Предполагается, что технологию можно будет использовать для изучения водных миров в Солнечной системе.