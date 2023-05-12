Дачники назвали четыре способа использования банановой кожуры в огороде

Если положить шкурку банана в компостную яму, уже через 2-3 месяца она превратится в перегной.

Из банановой кожуры можно приготовить настой, который ускорит прорастание семян, улучшит укоренение рассады.

При посадке цветов банановую шкурку можно использовать в качестве подкормки, измельчив ее и закопав в землю.

Кожуру банана можно разложить на грядках или сделать из нее настой для опрыскивания растений, чтобы избавиться от тли, которая не переносит запах экзотического фрукта.