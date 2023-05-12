Как правильно хранить лук, чтобы в доме не появились мошки

Очень часто вокруг лука, отложенного на хранение, появляются назойливые мелкие мошки, от которых крайне сложно избавиться.
Чтобы такого не произошло, нужно хорошо просушить лук перед закладкой на хранение, а затем оставить его в помещении, где уровень влажности не превышает 80%.
В случае хранения большого количества лука его нужно периодически перекладывать, удаляя лишнюю шелуху.
А чтобы защитить лук от мошек, достаточно хранить его рядом с морковью. Этот овощ отпугивает насекомых.
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