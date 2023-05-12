Что нельзя класть в компостную яму: многие дачники совершают эти ошибки

Большинство дачников знают, что в компост нельзя добавлять растения с признаками заболеваний.

Но не всем известно, что для компостной ямы не подходят любые пищевые отходы, содержащие молоко, например, сыр или сметана. Они привлекают опасных вредителей.

Не следует добавлять в компост рыбные и мясные остатки, иначе придется искать способы борьбы с грызунами и насекомыми.

В компостный ящик можно класть газетную бумагу, но журналы и прочая глянцевая полиграфическая продукция для этой цели не подходят.