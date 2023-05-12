Как избавиться от нематоды с помощью обычного сахара: проверенная хитрость дачников

Избавиться от нематоды очень сложно, но опытные дачники знают хитрость: в этом деле поможет сахар.

На каждые 10 м грядки необходимо рассыпать по килограмму сахара. После этого повысится активность микроорганизмов, которые питаются глюкозой.

Именно они создают неблагоприятные условия для жизнедеятельности нематоды. А для огородных культур сахар безопасен и даже полезен.

При сильном заражении грядки нематодой ее нужно посыпать сахаром после уборки урожая и дополнительно пролить ЭМ-препаратом, а затем посадить на этом месте ноготки или