Как избавиться от нематоды с помощью обычного сахара: проверенная хитрость дачников

Избавиться от нематоды очень сложно, но опытные дачники знают хитрость: в этом деле поможет сахар.
На каждые 10 м грядки необходимо рассыпать по килограмму сахара. После этого повысится активность микроорганизмов, которые питаются глюкозой.
Именно они создают неблагоприятные условия для жизнедеятельности нематоды. А для огородных культур сахар безопасен и даже полезен.
При сильном заражении грядки нематодой ее нужно посыпать сахаром после уборки урожая и дополнительно пролить ЭМ-препаратом, а затем посадить на этом месте ноготки или
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