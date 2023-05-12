Агрономы назвали ошибку, из-за которых половина дачников теряет урожай клубники

Однако не все знают об одной ошибке, из-за которой мульчирование не только не приносит пользы, но еще и вредит растениям.

Чаще всего очень скромный урожай клубники получается у садоводов, которые неправильно выбирают время для мульчирования.

Выкладывать мульчу под кусты не рекомендуется в период их цветения, поскольку в этом случае почва хуже прогревается, из-за чего страдают корни.

К тому же при таком мульчировании любые подкормки остаются на поверхности и не достигают корневой системы растения.

Мульчировать клубнику можно и нужно, но делает это следует только тогда, когда на кустах начнут появляться завязи.