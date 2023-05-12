Необычная хитрость: зачем опытные дачники красят черенки лопат в желтый цвет

Причина заключается не в эстетике, но она действительно есть, хоть и не все о ней знают.

Дело в том, что во время проведения огородных работ очень легко оставить лопату в траве и забыть, где именно она находится.

Из-за этого приходится долго искать инструмент, тратить на это драгоценное время, а найти его бывает непросто.

Именно поэтому садоводы с опытом предпочитают покрасить черенок в желтый цвет, чтобы его было хорошо видно на фоне травы или земли.