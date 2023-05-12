США угрожает Грузии введением санкций за возобновления авиасообщения с Россией

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки недоволен тем, что Грузия может возобновить прямое авиасообщение с Российской Федерации. Из заявления госдепа следует, что на Грузию при таком развитии событий будут наложении санкции.

«Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций", - говорится в обращении представителя Госдепа Веданта Пателя.

Напомним, что ранее Россия объявила об отмене визового режима для грузинских граждан, в ответ на что президент Грузии заявила о необходимости ввести визы для россиян и назвала решение РФ провокацией.&