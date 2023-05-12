Австрия и Австралия вышли в финал Евровидения

Дуэт покорил сердца зрителей с запоминающейся песней в стиле электро-поп «Кто, черт возьми, такой Эдгар?», выбранной для основного конкурса.

Австралийцы из группы Voyager с песней в стиле прогрессив-метал "Promise" также оказались в финале конкурса.

Австралия, помешанная на Евровидении, впервые приняла участие в конкурсе в 2015 году по случаю 60-го выпуска ESC, а сам конкурс транслируется здесь с 1974 года.

В финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Литва, Польша, Армения и Словения. Германия, а также Украина, победившая в прошлом году.