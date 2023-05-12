CNN: Украинская армия начала подготовку к контрнаступлению

Вооруженные силы Украины начали операцию по подготовке к контрнаступлению. Отмечается, что украинские войска активизировали атаки на российские командные центры и склады с боеприпасами.

Также сообщается о том, что Киев начал совершать попытки прорыва российский обороны на различных направлениях. Под Бахмутом, по заявлению "Военкоров Русской весны", ВСУ удалось продвинуться на 600 метров.

В целом, обстановка в зоне проведения специальной военной операции, по заявлению Минобороны Российской Федерации, является стабильной, а прорыв обороны войск России не наблюдается.