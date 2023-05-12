The Times: Зеленскому запретили выступать с речью перед финалом Евровидения

Как сообщает издание The Times, руководство Украины намеревалось добиться выступления президента страны Владимира Зеленского перед финалом песенного конкурса Евровидение-2023.

Однако, говорится в сообщении источника, руководство конкурса отказало Зеленскому в выступлении. Из заявление европейского вещательного союза следует, что потенциальное выступление Зеленского шло бы против правил конкурса.

Отметим, что В Евровидении-2022 победила Украины, но по понятным причинам в этом году конкурс проходит в другом месте. Принимает его Великобритания.