Блинкен пообещал, что США дадут Украине все недостающее для контрнаступления оружие

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прокомментировал подготовку Украины к контрнаступлению. По словам Блинкена, Вашингтон предоставит Украине всё, чего ей не хватает для начала операции.
"Если существует недостаток, нехватка они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", - говорится в заявлении Энтони Блинкена.
При этом отметим, что, по заявлению CNN, Вооруженные силы Украины уже перешли к активной фазе подготовки к контрнаступлению, начав атаковать российские склады и центры командования.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__