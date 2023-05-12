Блинкен пообещал, что США дадут Украине все недостающее для контрнаступления оружие

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прокомментировал подготовку Украины к контрнаступлению. По словам Блинкена, Вашингтон предоставит Украине всё, чего ей не хватает для начала операции.

"Если существует недостаток, нехватка они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", - говорится в заявлении Энтони Блинкена.

При этом отметим, что, по заявлению CNN, Вооруженные силы Украины уже перешли к активной фазе подготовки к контрнаступлению, начав атаковать российские склады и центры командования.