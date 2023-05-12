Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в президенстские выборы в Турции

08:18 2023-05-12

Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты от большинства турецкой оппозиции и лидер предвыборных опросов, обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию в преддверии воскресных президентских и парламентских выборов, сообщает CNN Turk.

"Дорогие российские друзья, вы стоите за этими монтажами, дипфейковым контентом, записями, которые были опубликованы вчера. Если вы хотите нашей дружбы после воскресных выборов, уберите руки от нашей страны. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — написал Кылычдароглу в Твиттере на турецком и русском языках.

Таким образом политик прокомментировал предполагаемые секс-записи, которые привели к снятию одного из кандидатов с президентских выборов.

Мухаррем Индже снял свою кандидатуру в четверг, 11 мая. По его оценке, "у оппозиции теперь не будет возможности искать оправдания, если она проиграет выборы".

Его поддержка упала после публикации секс-видео и в последних опросах составила чуть более 2%.

Последние опросы дают Киличдароглу преимущество в несколько процентов перед нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ни один из них, по прогнозам, не получит поддержки, превышающей 50%.

Это необходимо для победы на выборах в первом туре. Второй тур запланирован на 28 мая.