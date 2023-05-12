Дональд Трамп, признанный виновным в сексуальном насилии, обжалует приговор

Новый поворот обнаружился в деле Э. Джин Кэрролл.

Через два дня после того, как гражданский суд Нью-Йорка признал виновным в сексуальных домогательствах к этой журналистке, Дональд Трамп подаст апелляцию на приговор, сообщают его адвокаты.

Бывшему президенту США было указано решением суда выплатить пять миллионов долларов в качестве компенсации за сексуальные домогательства и клевету.

Бывший президент США не появлялся в суде во время судебного процесса, но присяжные смогли просмотреть его показания во время судебного заседания, видео, где он решительно отрицает предполагаемые факты.