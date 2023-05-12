Москва опровергает украинский прорыв в Бахмуте

«Утверждения, которые распространяют отдельные Telegram-каналы о «прорывах линии обороны» в нескольких местах, не соответствуют действительности», — сообщили в ведомстве вечером в Telegram.

Ранее несколько российских военных репортеров и военных блогеров сообщали об успешных атаках украинских войск под Бахмутом и высказывали предположения о начале долгожданного контрнаступления Киева.

«Общая обстановка в районе проведения спецопераций находится под контролем», — заявили в российском военном командовании.

В отношении Бахмута Минобороны говорило лишь о «продолжении освобождения западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии».