Ученые рассказали о способе увеличить урожайность растений на 27%

Однако у процесса есть свои изъяны, которые сотрудники Эссекского университета назвали «узкими местами фотосинтеза».

Речь идёт о пластоцианине, который не может быстро перемещать электроны.

В рамках эксперимента специалистам из Великобритании удалось повысить эффективность транспортного белка. Для этого было использовано соединение цитохром С6.

Вторым «узким местом фотосинтеза» биологи считают цикл Кальвина, в рамках которого осуществляется преобразование диоксида углерода в сахар.

За счёт увеличения содержания одного из ферментов скорость «превращения» удалось повысить.

В результате урожайность сельскохозяйственных культур в теплицах была увеличена на 52 процента.

В полевых же условиях этот же показатель вырос на 27 процентов.