Ученые рассказали о способе увеличить урожайность растений на 27%

Однако у процесса есть свои изъяны, которые сотрудники Эссекского университета назвали «узкими местами фотосинтеза».
Речь идёт о пластоцианине, который не может быстро перемещать электроны.
В рамках эксперимента специалистам из Великобритании удалось повысить эффективность транспортного белка. Для этого было использовано соединение цитохром С6.
Вторым «узким местом фотосинтеза» биологи считают цикл Кальвина, в рамках которого осуществляется преобразование диоксида углерода в сахар.
За счёт увеличения содержания одного из ферментов скорость «превращения» удалось повысить.
В результате урожайность сельскохозяйственных культур в теплицах была увеличена на 52 процента.
В полевых же условиях этот же показатель вырос на 27 процентов.
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