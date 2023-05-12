Москву атакуют клопы, но эксперты говорят, что повода для паники нет

Москвичи взволнованы странным явлением: 11 мая многие жилые районы российской столицы атаковали клопы.

Как уточняет Telegram-канал "Мослента", насекомые были замечены с наружной стороны на окнах жилых домов, причем не только на первых этажах.

На индицент уже отреагировал Роспотребнадзор, заявивший, что насекомые не представляют опасности, пишет РИА Новости.

Как следует из сообщений горожан в соцсетях, массовый приход клопов начал свое движение после дождя. По мнению специалистов, спровоцировала такой массовый прилет насекомых погода - точнее, ее перепады.

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров пояснил, что заснятые клопы для человека безвредны, и само явление связано с потеплением. Как правило, через несколько дней их активность спадет на нет.

Повода для паники нету. Это разовый вылет насекомых одного вида. Качество фото и видео в соцсетях не позволяет точно назвать вид насекомых, однако, предположительно, это- лесные клопы (щитник), – пояснил эксперт.

Старший научный сотрудник института географии РАН Николай Соболев тоже посоветовал не паниковать. Ученый отметил, что клопы питаются нектаром и соком растений, и вылетают ежегодно.

Массовый вылет нынешнего сезона можно объяснить резким потеплением, потому насекомые стали активнее размножаться. Он посоветовал выключить свет и закрыть окно - тогда нежданные "гости" не будут беспокоить человека.

И добавил, что у лесных клопов нет ничего общего с постельными, которые сосут кровь человека и передаются от человека к человеку либо от домашней птицы.