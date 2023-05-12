Гридасова, найденная сильно избитой и без одежды, пришла в сознание и смогла поблагодарить за то, что ее искали

Звезда "Улицы разбитых фонарей" Марина Гридасова очнулась в больнице, поблагодарив тех, кто занимался ее поисками и спасением, о чем сообщила ее близкая подруга.

Предварительный диагноз актрисы - сотрясение мозга и перелом челюсти.

Это все, что удалось выяснить Пятому каналу, так как сведения о состоянии здоровья пациента сообщаются только родным.

В клинику звезду экрана привезли 2 мая. Ее нашли совершенно голой на территории питерского Апраксиного двора. Женщина пребывала без сознания, была сильно избита.

Свое имя знаменитость смогла назвать только 9 мая когда пришла в себя.