Гридасова, найденная сильно избитой и без одежды, пришла в сознание и смогла поблагодарить за то, что ее искали

Звезда "Улицы разбитых фонарей" Марина Гридасова очнулась в больнице, поблагодарив тех, кто занимался ее поисками и спасением, о чем сообщила ее близкая подруга.
Предварительный диагноз актрисы - сотрясение мозга и перелом челюсти.
Это все, что удалось выяснить Пятому каналу, так как сведения о состоянии здоровья пациента сообщаются только родным.
В клинику звезду экрана привезли 2 мая. Ее нашли совершенно голой на территории питерского Апраксиного двора. Женщина пребывала без сознания, была сильно избита.
Свое имя знаменитость смогла назвать только 9 мая когда пришла в себя.
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