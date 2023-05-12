Жена Романа Костомарова сделала заявление о выписке ее мужа из больницы

Роман Костомаров сейчас проходит курс реабилитации после страшной болезни и ее травматических последствий, сообщает Супер.ру.

В последнее время в СМИ стали появляться "новости", будто его хотят увезти или даже увезли на лечение и протезирование в Германию.

Потом появилась информация, будто Романа выписали из московской клиники. По одной из версий, он сейчас находится дома, по другой - в частной клинике той же Германии или Израиля.

Другие источники это опровергли. И РБК решило обратиться за комментарием к жене фигуриста - Оксане Домниной.

Нет, эта информация неверная. Роман продолжает свое лечение в "Коммунарке", выезд за рубеж не обсуждается и не планируется, — четко сказала она.

Как бы то ни было, поклонники очень рады, что Костомаров смог пообщаться с ними напрямую. Жена спортсмена уверена: если слухи будут выходить из-под-контроля, Роман сам объяснит, что к чему.

С тяжелой пневмонией фигуриста госпитализировали 10 января. В конце февраля стало известно, что у спортсмена поражена часть мозга, он перенес второй инсульт. Костомарову также провели несколько ампутаций: СМИ об их количестве выдают разную информацию.