Наговорив кучу гадостей в адрес России и ее жителей, Лайма Вайкуле заявила, что обязательно вернется на сцену РФ и будет петь в обновленном государстве.

Россияне не могут отойти от слов прибалтийской артистки о том, что памятники героям войны - это просто могилы, которые следует посещать только родственникам.

Вайкуле не видит ничего зазорного и в том, что ее родственники сотрудничали с фашистами в период ВОВ, о чем она посчитала уместным объявить на весь мир.

Примечателен тот факт, что никто Лайме въезжать на территорию РФ не запрещал и при желании она это спокойно может сделать.