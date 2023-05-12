От Зеленского потребовали вернуть День Победы 9 мая и отменить День Европы

В тексте документа говорится (далее цитата): «Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая (День Победы) и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник».

Данная петиция была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 мая и к настоящему моменту собрала 70 подписей. Для рассмотрения документа необходимо, чтобы под ним подписалось не менее 25 тысяч человек.

Петиция появилась в связи с тем, что в понедельник 8 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о внесении в парламент законопроекта, предлагающего установить на Украине 8 мая День памяти и победы над нацизмом. Кроме этого, Зеленский подписал указ о назначении 9 мая Днем Европы. Данные решения украинского лидера вызвали неоднозначную реакцию в обществе: многие украинцы оказались против подобных нововведений, что привело к появлению на сайте президента соответствующей петиции.

В Европе дата 9 мая известна как «День декларации Шумана». В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман от имени французского правительства предложил объединить железорудную, металлургическую и угледобывающую отрасли Франции и ФРГ. Реализация данного предложения привела к образованию Европейского объединения угля и стали, и именно эта организация стала предшественником Евросоюза.