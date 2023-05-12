Экс-футболист «Динамо» Александр Каракин попал в реанимацию

Состояние 32-летнего экс-футболиста, ранее игравшего за "Спартак" и "Динамо", врачи оценивают как тяжелое, сообщает СтарХит.

Каких-либо прогнозов по поводу его здоровья медики пока не делают. Как уточняет издание, авто, на котором катался Каракин, по всей вероятности, восстановлению уже не подлежит.

Как сообщает источник издания, Александр Каракин на огромной скорости влетел в отбойник. В итоге его „Ниссан“ выбросило прямо на середину трассы.

Это все случилось во время уличной гонки, которые проходят в этих местах каждый четверг.