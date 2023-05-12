Король Британии Карл III всерьез поругался с королевой-консорт Камиллой после коронации

Принц Гарри в Букингемском дворце - персона, о которой говорят довольно часто - несмотря на то, что отец и сын практически зарыли топор войны. Здравый смысл подсказал герцогу Сассекскому, что ему стоит принять приглашение на участие в коронации, сообщает Супер.ру.

Но, как уточняет издание, такое решение монархии понравилось не всем. В частности, королева-консорт Камилла - так же, как и принц Уильям - была против того, чтобы Гарри был приглашен на праздник.

Она считает, что это было проявление бесхребетности. Карл, как она считает, должен был изгнать из королевства Гарри и Меган и дать понять, что не будет терпеть их предательство, — заявил приближенный ко двору инсайдер Radar Online.

Камилла после коронации не упускает возможности напомнить об этом супругу.

Вероятно, это не единственный случай, когда король не стал потакать жене. По данным источника, Камилла без конца критикует решения британского монарха. И его это безумно раздражает.

Якобы даже ни один совместный обед Карла и его жены не проходит без споров.