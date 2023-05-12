Состояние Глеба Панфилова, вдовца Инны Чуриковой, вызывает большие опасения у врачей

Терапевт Юрий Серебрянский в беседе с порталом BLITZ+ пояснил, как могла возникнуть столь критическая ситуация.

88-летний Панфилов сильно переживал после смерти супруги и, скорее всего, перестал пить прописанные ему препараты.

«Произошло кровоизлияние в желудочке мозга. Это опасно. Обычно такое случается на фоне повышения артериального давления.

Чревато мозговой комой. В таком возрасте часто операцию не делают, и человек впадает в кому и погибает. Давление могло повыситься на фоне стресса после смерти жены.

Лекарства он не принимал, скорее всего. Решил, что ему достаточно уже жить и бросил лечиться».