Состояние Глеба Панфилова, вдовца Инны Чуриковой, вызывает большие опасения у врачей

Терапевт Юрий Серебрянский в беседе с порталом BLITZ+ пояснил, как могла возникнуть столь критическая ситуация.
88-летний Панфилов сильно переживал после смерти супруги и, скорее всего, перестал пить прописанные ему препараты.
«Произошло кровоизлияние в желудочке мозга. Это опасно. Обычно такое случается на фоне повышения артериального давления.
Чревато мозговой комой. В таком возрасте часто операцию не делают, и человек впадает в кому и погибает. Давление могло повыситься на фоне стресса после смерти жены.
Лекарства он не принимал, скорее всего. Решил, что ему достаточно уже жить и бросил лечиться».
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