Опытный огородник рассказал, как правильно поливать огород при недостатке воды, что бы не нанести вред посадкам

Многие дачники считают, что для добротного полива растений нужно их заливать "с запасом". Бывает, что выдается сухое лето, реки теряют уровень и полив становится сложным. Для решения этой проблемы придумали метод "искусственной росы".
Такой метод позволяет не просто сохранить урожай, но и преумножить его, так как он дает воду не только корням, но еще и листьям, а также стеблю.
Главные правила полива методом "искусственой росы":
1) Полив осуществляется ТОЛЬКО после захода солнца и на остывшую почву. В противном случае вода быстро испарится.
2) Вода льется сверху на листья и стебель, чтобы она могла дойти до каждой части растения. Также стоит помнить, что сильная струя может повредить растение, поэтому поливать нужно медленно и аккуратно.
3) Главное условие - осуществлять полив ЕЖЕДНЕВНО, ведь в противном случае должного эффекта не будет.
Преимущества метода:
Время полива сокращается втрое. Если среднестатистический дачник тратит на обычный полив по 30 минут, то в этом случае время сокращается до десяти.
Так как вода доходит до стебля и листьев, то увеличивается урожайность. Ну и последнее - это отсутствие необходимости использовать специальные приспособления для полива - хватит простой лейки.
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