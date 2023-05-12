Врачи института имени Склифософского сообщили, что состояние Панфилова очень тяжелое

Режиссер Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии после госпитализации в НИИ скорой помощи Склифосовского с инсультом. Об этом сообщили медики, под наблюдением которых находится кинодеятель.

В НИИ мужа покойной Инны Чуриковой привезли накануне.

О том, что 88-летнему режиссеру стало плохо, информировал глава театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

После того, как Панфилов был госпитализирован, медики обнаружили у него нарушение мозгового кровообращения и субарахноидальное кровоизлияние.

Напомним, что 4 месяца назад скончалась жена режиссера, известная в России актриса Инна Чурикова.