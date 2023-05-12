В ночной гонке в Москве разбился экс-футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Каракин

11:07 2023-05-12

Авария с участием Александра Каракина произошла на 30-м км Минского шоссе. Футболист на скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan GTR выкинуло на середину дороги.

Внутри машины, по данным СМИ, находился видеооператор.

Сейчас футболист в реанимации, оператор также госпитализирован в тяжелом состоянии.

Каракин участвовал в уличной гонке с друзьями стритрейсерами.

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    Футболист Александр Каракин скончался в больнице после серьёзного ДТП.

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