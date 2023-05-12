В ночной гонке в Москве разбился экс-футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Каракин

Внутри машины, по данным СМИ, находился видеооператор.
Сейчас футболист в реанимации, оператор также госпитализирован в тяжелом состоянии.
Каракин участвовал в уличной гонке с друзьями стритрейсерами.
Внутри машины, по данным СМИ, находился видеооператор.
Сейчас футболист в реанимации, оператор также госпитализирован в тяжелом состоянии.
Каракин участвовал в уличной гонке с друзьями стритрейсерами.
Футболист Александр Каракин скончался в больнице после серьёзного ДТП.
Алексей Гладкий
Руководитель ЧВК «Вагнер» намерен на заседании Государственной Думы объявить имена олигархов и депутатов, препятствующих победе России в проведении специальной военной операции.
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