Страны, прошедшие в финал Евровидения 2023, названы

Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение 2023" завершился в Ливерпуле. Страны-участницы финала уже определены. Их 26.

Последний этап песенного состязания состоится 13 мая все в том же Ливерпуле.

Первый полуфинал состоялся 9 мая. В финал вышли Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдавия, Швеция, Чехия и Финляндия.

12 мая стали прошел второй полуфинал. На следующий этап соревнования прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

13 мая кроме вышеназванных государств выступят также представители Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании. Украина в финал конкурса прошла автоматом как победитель прошлого года.