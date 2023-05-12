Помощница Пугачевой Чупракова сообщила о том, что певица покинула Россию

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала публикацию Яны Поплавской против приезда певицы в Россию.

Чупракова успокоила, что Алла Борисовна уехала из страны, а "наш" шоубиз никак не уймется. Сотрудница артистки заявила, что не живется звездам без Пугачевой.

Напомним, что в Москву исполнительница прилетала ненадолго. Она проводила в последний путь своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

По поводу приезда на родину артистки высказались не только артисты. Журналист и ведущий Владимир Соловьев возмутился тем фактом, что Пугачеву пропустили через границу.

Поплавская заявила, что наблюдала за реакцией коллег на приезд "женщины, которая поет".

Актриса удивила призывом выставить Аллу Борисовну на табуретке в мини-юбке, чтобы "обожатели" встали в очередь, чтобы поцеловать свою любимицу.