Существовал ли настоящий Король Артур на самом деле историки так и не могут дать утверждающий ответ

Камелот, рыцари Круглого стола, волшебник Мерлин и меч Экскалибур - все это известные составляющие артуровских сказаний.

Однако, если король Артур действительно существовал, реальность, скорее всего, была не столь волшебной.

Самые ранние сохранившиеся рассказы относятся к девятому веку и повествуют о вожде (возможно, даже не короле), который сражался в нескольких битвах с саксами. Даже точность этих рассказов вызывает споры.

В Британии есть несколько мест, которые легенды связывают с королем Артуром. Например Тинтагель, прибрежное место, которое предположительно было домом короля Артура.

Раскопки не подтвердили, жил ли там Артур.

В итоге, маловероятным фактом может быть то, что ученые когда-либо узнают наверняка, существовал ли реальный король Артур или этот человек был чисто вымышленным.