Врач Бережная рассказала, как избавиться от отеков лица по утрам

По утрам отеки могут появляться вследствие заболеваний или неправильного питания. Как сообщает Рамблер, об этом заявила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Что можно предпринять, если отечность появляется время от времени? Специалист советует прежде всего сходить к врачу - особенно, если отеки стали регулярными.

Отеки – патологическое состояние. В здоровом организме они возникают минимально и лишь в некоторых случаях: к примеру, если человек съел много селедки и при этом не пил жидкости, – объяснила эксперт.

В таких ситуациях избавиться от нехорошего косметического эффекта можно своими силами - к примеру, наладив питание.

Избыток соленых, жирных, острых продуктов провоцирует появление отеков. А физическая активность, обильное питье их устраняют, и почки работают лучше, отметила медик.

Эксперт также напомнила, что нередко отеки появляются у женщин перед менструацией, потому что в организме может накапливаться жидкость. В данной ситуации помогут регулярный спорт и правильное питание, подытожила Бережная.