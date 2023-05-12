Побелели листья огурцов: в чем причина и можно ли исправить

Что делать, если столкнулись с такой проблемой? При первых же признаках мучнистого налета необходимо в теплую погоду утром опрыскать листья с обеих сторон настоем жидкого коровяка. Готовят его так: 1 л жидкого коровяка и 1 ст.л. мочевины растворить в 10 л воды.

Также поможет в этом отношении опыление растений днем молотой серой.

Еще вариант: два-три раза обработать молочной сывороткой. Раствор приготовить из расчета 1,5 л сыворотки на 10 л воды, добавить 1,5 ч.л. йода.

Даст эффект также опрыскивание свежеприготовленным настоем из 300 гр. измельченных листьев и корней полевого осота, залитого 1 л воды и настоянного 7-8 часов. Повторить опрыскивание 3-4 раза.

Если народные методы не помогает, надо дважды опрыскать растение Топазом (1 ампула на 8 л воды). Первый раз - на фазе 9-10 настоящих листьев, второй - в начале цветения. Процедуру провести утром в тихую погоду.