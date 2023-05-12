Дачники рассказали, как избавиться от слизней в огороде

Когда плоды на вашем огороде начинают зреть, то использовать химию, в том числе для удаления слизней, нежелательно. Расскажем вам о том, как можно избавиться от этих вредителей. Самое простое - это сбор вручную Однако, этот способ неэффективен, так как уже на следующее утро слизни появятся снова.

1) Древесная зола

Практически на каждой даче есть печь, камин, либо мангал. Соберите золу, а затем просейте ее, после чего рассыпьте по огороду. Не волнуйтесь - плодам это не повредит.

2) Пиво и опилки

Как ни странно, стол любимый многими напиток может помочь избавить от вредителей в огороде. Слизням этот запах очень нравится, поэтому можете смочит в пиве небольшие кусочки ветоши и расположить между кустами, к примеру, клубники. Слизни, которые любят запах пива и влагу, неприменно расположатся на этой ткани, после чего их будет проще собрать. Также может рассыпать между кустами опилки. Они неприятный слизням, поэтому вредители явно не подберутся к кустам. Еще можно рассыпать вокруг кустов горчицу или соль.

3) Острый перец

Полкило высушенных стручков острого перца залейте десятью литрами воды и дайте настояться двое суток. Получившийся раствор необходимо настоять еще один день. Для лучшего прилипания раствора в него можно покрошить 40-50 грамм хозяйственного мыла.