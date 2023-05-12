Лучшее меню для перца: чем угощать капризный овощ, чтобы удивил огромным урожаем

Чтобы рассчитывать на отличный урожай перца, нужно через пару недель после высадки сеянцев в грунт подкормить птичьим пометом. Приготовить на его основе раствор с водой из расчета 1:20.

Можно также использовать смесь аммиачной селитры (15-20 гр.), суперфосфата (30-40 гр.), сернокислого калия (25-30 гр.). Или заменить на 50-60 гр. комплексных удобрений (все - на 10 л воды).

Спустя еще пару недель, когда на перце уже появится завязь, необходимо вторично подкормить его селитрой (10-15 гр.), суперфосфатом (20-25 гр.) и сернокислым калием (25-30 гр.) - на 10 л воды.

Таким же раствором перцы следует подкормить и в третий раз. Если не очень растут и плодоносят, то и в четверый.

К слову, не будет лишним выбрать и правильное место для перца. Отлично, если до него там росли огурец, капуста, морковь, бобы.