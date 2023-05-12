Огородный эксперт перечислил типичные ошибки дачников, которые ведут к потере урожая

Если вы годами действовали по привычной схеме, получая далеко не идеальный урожай, пора задуматься, какие ошибки допущены и что нужно изменить.

Поливы

Очень распространенная ошибка, которую, наверное, делает каждый второй дачник. Кто-то в благих побуждениях начинает заливать высаженную рассаду без меры, другие, наоборот, заставляют растения страдать от скудных и редких поливов. Только хорошие обильные поливы, выполненные со строгим соблюдением графика, обеспечат саженцам подходящие условия для роста.

Микрофлора

Многие считают, что для улучшения качества грунта достаточно хорошенько напичкать его удобрениями. Но есть одна процедура, которая может нарушить и испортить чувствительную почвенную микрофлору. А ведь она очень важна для гармоничного развития растений. На почвенные микроорганизмы сильно страдают от перекопок. Не надо делать это часто, достаточно перекопать грядки один раз в год.

Надо ли жечь траву

Жечь траву - давняя весенняя традиция многих дачников. Так ли нужна эта процедура? Жгут обычно прошлогодние опавшие листья и сухую траву. Если без этого никак обойтись нельзя, то хотя бы не устраивайте костры прямо на грядках, это ведет к уничтожению гуминовых веществ в почве, она делается менее плодородной, также от огня погибает полезная почвенная микрофлора.

Конечно не стоит забывать о банальных правилах севооборота, которые уже должны стать азбучными истинами. Несоблюдение этих правил, а также неправильное сочетание растений, высаженных по соседству, ведет к снижение плодородия почвы, размножению вредителей, заражению инфекциями и падению урожайности.