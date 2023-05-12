Овертонский мост расположенный недалеко от Дамбартона в Шотландии, место убийца собак

С 1960-х годов погибло около 50 собак, в то время как сотни других также прыгнули, но выжили.

Некоторые даже возвращались туда во второй раз и бросались в пустоту, к острым скалам, чтобы закончить начатое...

Местное Общество по предотвращению жестокого обращения с животными даже послало своих представителей, чтобы разгадать эту тайну, но безуспешно.

Этот мост - давний предмет споров, но не исключено, что собаки способны желать себе смерти. Однако что-то влечет их к этому мосту, часто в одном и том же месте, и всегда в солнечные дни.

Многие пытаются разгадать эту тайну. Некоторые говорят, что на мосту обитают привидения (теория, получившая распространение, когда мужчина бросил своего ребенка в пустоту в 1994 году).