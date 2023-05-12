С 15 мая в «Белавиа» изменятся правила провоза ручной клади

Сообщается, что с 15 мая портпледы и товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли «Duty free», не будут перевозиться дополнительно к ручной клади.

Вышеуказанные вещи следует упаковывать в уже имеющуюся ручную кладь или сдавать в багаж, однако, если вы летите без ручной клади, то портплед можно перевезти в салоне.

Кроме того, на регистрации или на выходе на посадку пассажиры будут получать синие бирки для чемоданов на колёсах или крупных сумок весом не более 10 килограмм, а также зелёные для рюкзаков и дамских сумок до 5 килограмм.

Отмечается, что данные изменения связаны не только с международными требованиями к обеспечению безопасности на борту, но и для обеспечения комфорта самих пассажиров «Белавиа».