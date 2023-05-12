Горох неприхотливая культура, но любимая всеми детьми которую легко выращивать

Горох хорошо растет после огурцов, томатов, корнеплодов, капусты. Он является хорошим предшественником для других овощных культур, кроме растений семейства бобовых.

Главное – горох не любит кислой почвы. Чтобы выращивать сорт Детский сахарный на участке с кислой почвой (с показателем pH ниже 7), ее нужно предварительно произвестковать.

Горох – культура холодостойкая, его всходы выдерживают заморозки до -4…-6°C, поэтому сеять его можно в самом начале мая. Важно правильно рассчитать сроки посева семян.

Семена гороха при набухании потребляют большое количество влаги, поэтому их нужно перед посевом замочить в воде на сутки.

Уход за горохом заключается в прополках, рыхлениях междурядий и поливах. Никаких других хлопот растение не доставляет – оно является одним из самых неприхотливых.

Горох любит щедрый полив, но нельзя допускать застаивания воды на грядке.

Диетологи рекомендуют взрослому человеку ежегодно употреблять до 3 кг зеленого горошка. Содержащиеся в нем аминокислоты способствуют омоложению организма.