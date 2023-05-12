Григорий Лепс и его рюмочная «Рюмка водки» советская культура эпохи 70-80-х годов

17:16 2023-05-12

заведение названо в честь одноименной песни Григория, настоящего хита «Рюмка водки». Главная идея заключалась в том, чтобы отразить в концепции ресторана советскую культуру 70-80-х годов.

Это создателю точно удалось: атмосфере того времени соответствует все, начиная с посуды, заканчивая музыкой.

Чем же угощают в знаменитой рюмочной?

В меню можно найти 70 сортов водки (куда без нее?), 30 наливок, селедку под шубой, мини-бутерброды, оливье, салат мимоза и другие популярные советские блюда.

Самое дорогое блюдо — ассорти из уже упомянутых мини-бутербродов за 1300 рублей, а самое дешевое — один мини-бутерброд за 250 рублей (с килькой).

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    Лепс даже выпустил водку собственного бренда и особые закуски к ней — крафтовые продукты для праздничного застолья от «Хлебосольного Подворья Григория Лепса».

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