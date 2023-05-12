Григорий Лепс и его рюмочная «Рюмка водки» советская культура эпохи 70-80-х годов

Это создателю точно удалось: атмосфере того времени соответствует все, начиная с посуды, заканчивая музыкой.

Чем же угощают в знаменитой рюмочной?

В меню можно найти 70 сортов водки (куда без нее?), 30 наливок, селедку под шубой, мини-бутерброды, оливье, салат мимоза и другие популярные советские блюда.

Самое дорогое блюдо — ассорти из уже упомянутых мини-бутербродов за 1300 рублей, а самое дешевое — один мини-бутерброд за 250 рублей (с килькой).