Редис приносит пользу иммунитету, особенно в пожилом возрасте

Этот весенний витаминный овощ любят почти все. Но он покоряет не только своими вкусовыми качествами и красивым внешним видом.
Его большим преимуществом является большое содержание калия и магния. Это важные сердечные микроэлементы, которые эффективно поддерживают работу миокарда.
А горчичное масло, которое содержит редиска, значительно улучшает защиту организма от вирусных инфекций, особенно в период повышения заболеваемости. Также оно обладает ярко выраженным антибактериальным эффектом.
Поскольку у пожилых людей слабый и уязвимый иммунитет, им очень полезно употреблять в пищу редис. При его введении в рацион риск подхватить вирусные и простудные заболевания многократно снижается.
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