Земфира потребовала исключить ее из списка иноагентов, обратившись в суд

Исполнительница Земфира через своего представителя направила обращение в Замоскворецкий районный суд российской столицы с определенным требованием к Минюст РФ, о чем проинформировали в пресс-службе государственной структуры.

По сведениям инстанции, покинувшая государство артистка желает оспорить присвоенный ей статус иноагента РФ.

Иск знаменитости по поводу был зарегистрирован 10 мая. О дате судебного разбирательства по данному вопросу пока ничего неизвестно.

Статус иностранного агента ранее пытался "снять с себя" лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, у которого ничего не вышло. Ему было отказано. Удастся ли это Земфире?