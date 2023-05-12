Телеведущий Владимир Соловьев выразил восхищение блогером и певицей Ольгой Бузовой

Ольга Бузова стояла у стойки регистрации в одном из отелей Швейцарии, когда к ней вдруг подошли несколько молодых человек. Они наперебой начали задавать девушке вопросы про СВО и ее гражданскую позицию, сообщает СтарХит.

Однако телеведущая не стала вступать с парнями в полемику, а просто пошла к лифту. Россияне похвалили Бузову за достойное поведение, а также назвали звезду настоящей патриоткой.

Проникся ее поступком журналист Владимир Соловьев. На днях он прошелся по певице Алле Пугачевой, которую, как он считает, не нужно было пускать в Россию.

А вот поведение Ольги Бузовой ему понравилось. Владимир в эфире своего шоу на телеканале «Россия 1» обратился к парням, которые напали на Олю в отеле.