Подоляк: Украина готова обменять экс-главу компании «Мотор Сич» на тысячу военнопленных

19:02 2023-05-12

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в пресс-релизе заявил, что киевский режим готов обменять бывшего главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу военнопленных.

«Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию», — сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что перед осуществлением возможного обмена Богуслаева на тысячу бойцов Вооружённых сил Украины, находящихся в российском плену, экс-глава «Мотор Сич» якобы должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок, чтобы его вина была юридически зафиксирована.

Накануне адвокат бывшего главы компании «Мотор Сич» Руслан Волынец сообщил, что Вячеслав Богуслаев написал заявление в Офис президента Украины с просьбой включить его в список на обмен с Россией.