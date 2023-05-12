Подоляк: Украина готова обменять экс-главу компании «Мотор Сич» на тысячу военнопленных

«Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию», — сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что перед осуществлением возможного обмена Богуслаева на тысячу бойцов Вооружённых сил Украины, находящихся в российском плену, экс-глава «Мотор Сич» якобы должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок, чтобы его вина была юридически зафиксирована.

Накануне адвокат бывшего главы компании «Мотор Сич» Руслан Волынец сообщил, что Вячеслав Богуслаев написал заявление в Офис президента Украины с просьбой включить его в список на обмен с Россией.