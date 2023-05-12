Почему рассада погибает при пересадке: большинство дачников совершают эту ошибку

И это самая частая ошибка, которая вполне может погубить рассаду, даже самую сильную и крепкую.
При поливе сазу после высадки рассады почва опадает, корни растения оказываются на значительной глубине.
В таком случае огородным культурам будет сложно адаптироваться, и это приведет к уменьшению урожая.
Правильный порядок действий следующий: увлажнить почву перед высадкой рассады, посадить растения, и только через несколько дней полить их. Можно также замульчировать почву.
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