Почему рассада погибает при пересадке: большинство дачников совершают эту ошибку

21:00 2023-05-12

Многие дачники считают, что при высадке рассады в грунт нужно полить сначала саму лунку, а потом – еще и посаженное растение.

И это самая частая ошибка, которая вполне может погубить рассаду, даже самую сильную и крепкую.

При поливе сазу после высадки рассады почва опадает, корни растения оказываются на значительной глубине.

В таком случае огородным культурам будет сложно адаптироваться, и это приведет к уменьшению урожая.

Правильный порядок действий следующий: увлажнить почву перед высадкой рассады, посадить растения, и только через несколько дней полить их. Можно также замульчировать почву. 

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