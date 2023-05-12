Как удобрять огород весной, если нет навоза: альтернативные варианты

21:29 2023-05-12

Чаще всего дачники весной используют в качестве удобрения навоз, но такая возможность есть не у всех.

Если такой органики нет, ее можно заменить торфом, перегноем, компостом, древесной золой или птичьи пометом.

Для получения нужного эффекта можно смешивать эти удобрения между собой. Например, к компосту имеет смысл добавить торф.

Заменить навоз также могут комплексные минеральные удобрения с калием, фосфором, азотом и минеральными веществами.

Еще один вариант – органоминеральные комбинированные удобрения с гумином и гуматом.

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