Садоводы раскрыли секрет необычной пасты для защиты плодовых деревьев от насекомых

Для этого многие садоводы используют ловчие пояса. Однако есть и более простой, хоть и не менее эффективный вариант.

Сделать специальную пасту для защиты плодовых деревьев из насекомых можно из самых простых ингредиентов.

Для этого нужно смешать обычную соль и древесную золу в равных пропорциях, а затем добавить масло до получения густой смеси.

Такую пасту следует нанести на плодовые деревья у самого их основания, чтобы насекомые не могли добраться до ствола.