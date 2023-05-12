Что положить в лунки при посадке клубники: самый короткий путь к сладким и крупным ягодам

Лучше всего класть в лунки органику, например, луковую шелуху. Она не только богата полезными веществами, но и оказывает бактерицидное действие.
Для усиления эффекта для полива готовят отвар из луковой шелухи: заливают ее кипятком, настаивают сутки и разводят водой.
Некоторые садоводы предпочитают удобрение на основе дрожжей. Оно помогает заметно увеличить урожай.
В лунку для клубники можно класть измельченную скорлупу или использовать для полива ее настой, разбавленный водой.
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