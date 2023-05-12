Что положить в лунки при посадке клубники: самый короткий путь к сладким и крупным ягодам

21:41 2023-05-12

Качество и количество ягод на клубничных грядках зависит от удобрений, в том числе тех, чтобы были внесены при посадке.

Лучше всего класть в лунки органику, например, луковую шелуху. Она не только богата полезными веществами, но и оказывает бактерицидное действие.

Для усиления эффекта для полива готовят отвар из луковой шелухи: заливают ее кипятком, настаивают сутки и разводят водой.

Некоторые садоводы предпочитают удобрение на основе дрожжей. Оно помогает заметно увеличить урожай.

В лунку для клубники можно класть измельченную скорлупу или использовать для полива ее настой, разбавленный водой.

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