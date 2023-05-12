На вишне появилась желтая смола: насколько это опасно для дерева

Если причиной ее появления стали морзобоины, нужно срезать до 5 мм здоровой древесины вместе с поврежденной, обработать срез раствором медного купороса 1% и покрыть садовым варом.

Если появление желтой смолы сопровождается растрескиванием коры, вероятно, дерево поражено грибковым заболеванием.

Чаще всего это цитоспороз – раковое заболевание деревьев, вызывающее некроз тканей растения.

Бороться с этой болезнью нужно на ранних стадиях, иначе вишня погибнет. Для этого дерево необходимо побелить, опрыскать раствором медного купороса 1% либо бордоской